PKP Intercity pochwaliło się wagonami po modernizacji. Są wygodne, przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Zobaczcie

Specjalna rampa pozwoli osobom poruszającym się na wózku bezpiecznie wjechać do wagonu. Wagony posiadają także automatyczne drzwi przedziałowe oraz bezprogowe podłogi ułatwiające poruszanie się. Wszystkie piktogramy są przetłumaczone w alfabecie Braille’a. Pojazdy posiadają także kontrastowe drzwi wejściowe, klamki, poręcze i przyciski, umieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Wagony typu 111A-30 COMBO są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. Wydzielono w nich przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Są także część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można przewozić rowery. Przewoźnik odebrał na razie cztery wagony. Do końca roku odebrać ma komplet, czyli 60 pojazdów.

Wagony COMBO – jako pierwsze w Polsce – prestiżowy certyfikat „Transport bez barier” przyznany przez Fundację Integracja. Jak zapewniają władze spółki, to dopiero początek. Według planów tabor PKP Intercity w 2021 roku wzmocniony zostanie blisko 150 nowymi lub zmodernizowanymi wagonami. Wszystkie z nich mają spełniać wymogi TSI PRM w zakresie potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a część z nich będzie przystosowana również dla poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Realizując największy program inwestycyjny w historii naszej spółki unowocześniamy tabor z myślą o różnych grupach podróżnych, ich preferencjach oraz potrzebach. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności ruchowej - zapewnia Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. - Po 2023 roku w każdym pociągu będzie przestrzeń przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duży udział w tym będą mieć wagony COMBO, których odbiory rozpoczęliśmy i które sukcesywnie będą wzmacniać naszą flotę - deklaruje.

Wielofunkcyjne wagony są także przystosowane do potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Posiadają dwa wydzielone przedziały dla opiekunów i ich latorośli. Są także przyjazne dla najmłodszych – ściany i wykładzinę podłogową zdobi grafika ze zwierzętami.

Automaty z kawą i zimnymi napojami. Gniazdka USB i Wi-Fi

Pozostałą część wagonu tworzyć będzie przestrzeń bezprzedziałowa. W zależności od miejsca do siedzenia podróżni będą mogli korzystać z indywidualnych lub czteroosobowych stolików. Do dyspozycji każdego pasażera będą gniazdka elektryczne oraz gniazda USB. W wagonie zapewniony będzie dostęp do bezprzewodowego internetu oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. W pojazdach COMBO wydzielona jest także przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery. W wagonach docelowo znajdą się również dwie maszyny vendingowe – jedna na napoje zimne i przekąski, a druga na ciepłe napoje.