Płaca minimalna powinna być uzależniona od województwa? Rzecznik MŚP proponuje regionalizację płacy minimalnej

Pytanie jak połączyć cele społeczne płacy minimalnej z rachunkiem ekonomicznym, oraz jak spowodować, by płaca minimalna była przewidywalna i pozwalająca projektować rozwój firmy tak, by w średnim i dłuższym okresie czasu nastąpił wzrost zarobków? Niech płaca minimalna wynosi nawet i 10 tys. zł, ale musi to faktycznie wynikać z rachunku ekonomicznego firm. Nie może to być tylko cel społeczny – dodał Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.