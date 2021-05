Płaca minimalna w 2022 gwałtownie w górę? Polaków może czekać wielka podwyżka. Pensja minimalna wzrośnie o kilkaset złotych na rękę TK

Piotr Krzyżanowski

Płaca minimalna w 2022 roku pójdzie gwałtownie do góry? Wiele na to wskazuje. Negocjacje z rządem na temat podwyżki pensji minimalnej już wystartowały i pewnie potrwają kilka tygodni - przewidują eksperci. Pojawiają się głosy, że płaca minimalna w 2022 roku może wzrosnąć nawet o 500 złotych na rękę. Czy to możliwe? Przypomnijmy, że obecnie płaca minimalna wynosi 2800 złotych brutto.