Pociągiem z Katowic w Alpy? Czeski RegioJet chce uruchomić połączenie z Warszawy do austriackich kurortów. Jest proponowany rozkład

Choć nie ma jeszcze wydanych pozwoleń, przewoźnik przedstawił już proponowany rozkład jazdy. Pociąg kursowałby po Centralnej Magistrali Kolejowej, a później przez Bohumin, Ostrawę, Brzecław do Wiednia i dalej w Alpy, do Innsbrucku. Zaczynałby kurs w Warszawie i co ważne dla mieszkańców województwa śląskiego, zatrzymywałby się także w Zawierciu, Sosnowcu, Katowicach, Tychach i Rybniku.

RegioJet to czeski przewoźnik, który w Polsce obsługuje już m.in. autobusową linię ekspresową łączącą Kraków z Ostrawą, Brnem i Wiedniem. Teraz przymierza się do rozszerzenia także swojej oferty na europejskie połączenia kolejowe.

Jeździłby trzy razy w tygodniu w sezonie zimowym, tj. od połowy grudnia do połowy kwietnia. W Zawierciu przystawałby o godz. 22:14, do Sosnowca przyjeżdżałby o 22:43, w Katowicach byłby o 22:52, w Tychach o 23:10, a w Rybniku o 23:41. Do Innsbrucka dotarłby w takim układzie o 10:23, do Landeck-Zams o 11:19, a do Brenner 11:10. W Brzecławiu do pociągu dołączana byłaby grupa wagonów z Pragi.