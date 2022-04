Podbeskidzie się nie podda. Zagłębie, GKS Katowice i Skra wciąż niepewne. GKS Jastrzębie ma mecz prawdy. GKS Tychy nadal w grze o baraże

Walczące o utrzymanie Zagłębie podejmie we wtorek lidera - Miedź Legnica. Sosnowiczanie nie wygrali od czterech meczów, a poprzednie dwa zremisowali 0:0.

GKS Katowice zagra jutro przy Bukowej bez kibiców z sąsiadem w tabeli - Skrą. Drużyna z Częstochowy cztery ostatnie mecze zakończyła wynikiem 2:2. GieKSa u siebie nie wygrała pięciu kolejnych spotkań.

Podbeskidzie nie potrafi wygrać już od 11 meczów! W poprzedniej kolejce Górale przegrali ze Stomilem. Bielszczanie zagrają w czwartek w Nowym Sączu z Sandecją. Przełamanie oznaczać będzie powrót nadziei na baraże o awans do PKO Ekstraklasy.

- Wiem jak dużo zawodnicy dają z siebie i to jest kapitalne. Wiem jak świetnie pracuje ekipa, grupa zawodników. Wiem, ile z siebie dają na każdym meczu. Wiem cały sztab trenerski fantastycznie pracuje, żeby tak grać w piłkę jak my gramy, być tak zorganizowanym – mówi trener Górali Piotr Jawny. - Natomiast, to co robi z nami w tej rundzie fatum, to jest coś nieprawdopodobnego. Wiadomo, że można się przyczepić do wykorzystywania tych wszystkich sytuacji. To jest jasne, trzeba być skutecznym, bo na końcu liczy się to, co jest w sieci, nie ma żadnych wymówek, ale absolutne brawa dla całej ekipy za cały ten sezon, który jeszcze się nie skończył. Gramy do końca. Po meczu ze Stomilem jest ogromne rozczarowanie, ale ja się nigdy nie poddam i myślę, że większość zawodników, albo wszyscy, dopóki piłka w grze, też się nie poddadzą.