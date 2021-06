Podwyżki dla fizjoterapeutów już od 1 lipca. Medycy walczą o nie od lat. Rozmowy o pensjach będą kontynuowane

Wywalczone podwyżki dla fizjoterapeutów

Sejm odrzucił 15 czerwca zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Poprawki te zakładały wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu gwarantuje, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Senat zaproponował wyższe niż Sejm współczynniki wyliczenia wynagrodzenia. Ta propozycja została jednak odrzucona przez sejmową większość.

O podwyżki wynagrodzenia od lat walczą m.in. fizjoterapeuci. Fizjoterapeuci to trzecia co do wielkości grupa zawodowa medyków. - W 2019 r fizjoterapeuci uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji MajBezFizjo oraz głodówce diagnostów i fizjoterapeutów, dzięki czemu uświadomiono społeczeństwo oraz rządzących jak krytyczna jest sytuacja polskich fizjoterapeutów - mówi Marcin Rutkowski członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.