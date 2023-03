Policja z Gliwic podsumowała akcję NURD. Karano nie tylko kierowców, ale również pieszych - łącznie wystawiono kilkadziesiąt mandatów

Podsumowanie akcji NURD w Gliwicach – wielu kierowców ukaranych

Akcja NURD skupiła się na obserwacji kierowców i pieszych w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach, tego typu działania są konieczne – na przejściach ciągle dochodzi do potrąceń.

- Wobec 11 kierowców sporządzono wnioski o ukaranie do sądu. Nasi funkcjonariusze będą wzywać do komendy osoby, które złamały przepisy ruchu drogowego – dodaje policja.

Podsumowując akcję policjanci apelują o rozsądek i zachowanie ostrożności do kierowców, ale również do pieszych. Podkreślają, by elementów odblaskowych używać nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również w mieście.