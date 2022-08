Polska Grupa Górnicza wprowadza nowy system sprzedaży węgla

Co się zmieni?

Dotychczas, węgiel luzem kupiony w e-sklepie PGG należało odebrać we własnym zakresie z kopalni na Śląsku.

Teraz Twoje zamówienie złożone w e-sklepie PGG zostanie automatycznie przekazane do obsługi logistycznej realizowanej z kopalni do wybranego przez Ciebie punktu odbioru – Kwalifikowany Dostawca Węgla przewiezie towar na swój skład – dopiero stąd odbierzesz go, po czym zamówienie złożone w e-sklepie PGG będzie uznane za zrealizowane. Dodatkowo, we własnym zakresie możesz zlecić Kwalifikowanemu Dostawcy Węgla inne usługi np. dostawę towaru pod wskazany przez Ciebie adres – jeżeli takie posiada w swojej ofercie.