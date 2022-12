Polskie lasy mają się dobrze

Lasy Państwowe, jako organizacja trzymająca pieczę nad dobrostanem polskich lasów, prowadzi odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną. Oznacza to m.in., że wielkość pozyskiwanego drewna wynika z realizacji ściśle określonego dla każdego nadleśnictwa w Polsce 10-letniego planu urządzenia lasu. Każdy plan jest opracowywany przez ekspertów, a po dokonaniu konsultacji społecznych, jest każdorazowo zatwierdzany przez Ministra Klimatu i Środowisku.

– Lasy Państwowe to nie firma komercyjna, która obserwując zwiększony popyt, wzmaga produkcję i podnosi ceny. Na wielkość pozyskania nie mają wpływu zmiany rynkowe, koniunktura czy różnice w popycie lub cenie drewna na wolnym rynku – wyraźnie podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych i dodaje, że za sukces mijającego roku uznaje wypracowanie rozwiązań, które pozwoliły Lasom, jako organizacji, na zwiększenie dostępności drewna do celów opałowych dla przeciętnego Kowalskiego, i to bez uszczerbku dla stanu polskiej przyrody i portfela nabywcy.