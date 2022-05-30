Порошенко пробує виїхати закордон. Poroszenko próbuje wyjechać za granicę

Перша спроба була вчора, 27 травня, проте йому відмовили прикордонники. Як зазначається, під час проходження паспортного контролю він надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламенській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Респую."Так, він їде в офіційне відрядження від Верховної Ради, підписане паном Стефанчуком.
Він (голова Верховної ради — ред.) сьогодні підтвердив законність цього відрядження. Прикордонники не випускають його зараз", — сказав його помічник.За словами Княжицького, прикордонники стверджують, що Порошенко не підтвердив дозвіл на виїзд, хоча "розпорядження голови ВР у них в руках". Раніше Порошенко заявляв, що обвинувачення проти нього в державній зраді є подарунком російському президенту Путіну. До цього на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив про готовність надати Порошенку політичний притулок.
Piąty prezydent Ukrainy, przywódca „Solidarności europejskiej” Petro Poroszenko, ponownie próbuje przekroczyć granicę państwową Ukrainy z Polską ale próby nie mają sukcesu.Poroszenko jest członkiem stałej delegacji Rady Najwyższej do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i jedzie do Wilna na wiosenną sesję zgromadzenia.Pierwsza próba została podjęta wczoraj, 27 maja, ale została odrzucona przez straż graniczną.
Solomiia Mykytsei
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