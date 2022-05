Potrzebna krew i jej składniki – Narodowe Centrum Krwi apeluje do krwiodawców, zapasy drastycznie się kurczą, a zapotrzebowanie rośnie Paweł Kurczonek

W całym kraju odnotowuje się zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Zapasy kurczą się bardzo szybko, a zapotrzebowanie przekracza ilość donacji. Narodowe Centrum Krwi apeluje do honorowych krwiodawców, by zgłaszali się do Centrów Krwiodawstwa. „Potrzebujemy Twojej pomocy właśnie teraz!” - czytamy w apelu.