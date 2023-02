Pow. wodzisławski. To wyglądało makabrycznie! Kierowca bmw "skasował" trzy inne auta. Wszystko nagrała kamerka jednego z kierowców

Do tego fatalnego zdarzenia doszło w Marklowicach w powiecie wodzisławskim na ulicy Wyzwolenie. Na ruchliwej trasie nieprawidłowo za wyprzedzanie innych aut wziął się kierowca bmw. To on zapoczątkował kolizję, w której uszkodzone zostały łącznie cztery samochody. Filmik z tego zdarzenia udostępniono na facebookowym profilu "Informacje drogowe 24H z powiatu Wodzisław Śląski, Rybnik". Ewidentnie widać, że kogoś poniosła fantazja, bo zdarzenie wyglądało makabrycznie.

Wszystko działo się na ulicy Wyzwolenia w miniony piątek, około godziny 16. - Policjanci na miejscu ustalili, iż kierujący bmw jadąc ulicą Wyzwolenia, kiedy zakończył manewr wyprzedzania i wjechał na prawy pas jezdni, wówczas stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył czołowo w prawidłowo jadący pojazd marki alfa romeo, który z kolei uderzył w jadący za bmw pojazd marki skoda, a następnie w pojazd jadącą za skodą toyotę. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - mówi asp. szt. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka prasowa policji w Wodzisławiu Śląskim.