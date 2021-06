Powiat myszkowski otrzymał pieniądze na inwestycje drogowe i rozwój przewozów autobusowych

W poniedziałek (21 czerwca) w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy doszło do podpisania umów pomiędzy wojewodą śląskim, a burmistrzem Koziegłów, starostą myszkowskim i wójtem gminy Niegowa. Te samorządy otrzymają środki na ważne inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Koziegłowy i Starostwo Powiatowe w Myszkowie otrzymają również środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W spotkaniu w Koziegłowach, podczas którego podpisano umowy, udział wzięli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wójt Niegowy Mariusz Rembak, a także europoseł Jadwiga Wiśniewska oraz poseł Mariusz Trepka. W gminie Koziegłowy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowane zostaną w 2021 r. dwie inwestycje. Pierwsza to przebudowa gminnej ulicy Sportowej w Gniazdowie. Całkowita wartość zadania wynosi 3 mln 90 tys. 574 zł, a dofinansowanie 1 mln 545 tys. 287 zł. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Cynków – Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Cynkowie. Całkowita wartość zadania to 3 mln 497 tys. 168 zł, a dofinansowanie z RFRD to 1 mln 923 tys. 442 zł.

Jacek Ślęczka, burmistrz Koziegłów podpisał także umowę z wojewodą śląskim na 57 tys. zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a powiat myszkowski otrzyma z tego funduszu 837 tys. zł. Dofinansowanie wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Gminy Koziegłowy oraz całego powiatu myszkowskiego.

– My, jako samorządowcy, reprezentujemy interesy naszych mieszkańców, nasze małe ojczyzny. Znamy ich potrzeby, bolączki i problemy. I to, co podkreślili: wojewoda, pani europoseł i pan poseł, tych potrzeb jest bardzo wiele, ale dzięki wsparciu inwestycji i programów przez rząd PiS, udaje się nam wiele tych problemów rozwiązywać. Sami nie bylibyśmy w stanie z naszych budżetów tych inwestycji należycie zrealizować w takich ilościach i takim zakresie. To nie tylko infrastruktura, ale i potrzeby komunikacyjne, które w naszym regionie były pewnym problemem. Dzięki wsparciu rządowemu linie łączące nasze miejscowości, ale i nasz subregion, będą pełniej i lepiej wykorzystywane. Dlatego składamy państwu gorące podziękowania za wszelkie starania. A wiemy ile potrzeb i oczekiwań jest jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że nowa perspektywa finansowa, ale i założenia nowego polskiego ładu pozwolą Polakom, tym z mniejszych miejscowości, naszym wspólnotom, realizować cele – mówił Jacek Ślęczka, burmistrz Koziegłów.

Powiat myszkowski otrzymał środki na wiadukt w Kotowicach Starosta Myszkowski podpisał umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowana przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 nad torami PKP w Kotowicach wraz z chodnikiem. Całkowita wartość tego zadania wynosi 5.886.023,30 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 3.237.312,81 zł. Jego realizacja będzie przebiegać w latach 2021-2022, a przedmiotem będzie przebudowa 0,884 km drogi powiatowej. Dofinansowanie pozwoli również przeprowadzić przebudowę drogi powiatowej nr 2312 w relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków. Całkowita wartość zadana wynosi 2.454.154,24 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 1.349.784,83 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.104.369,41 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku. Przebudowa drogi polegać ma na budowie chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 932 m, wykonaniu poszerzenia jezdni do jednolitej szerokości 5,50 m o pełnej konstrukcji, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudowie i ujednoliceniu zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi na długości 1430 m.

– Warto powiedzieć o dwóch programach, które tutaj dzisiaj będą miały materializację w postaci podpisanych umów. Z jednej strony to niezmiernie ważny fundusz drogowy. Od 2016 roku ponad pół miliarda zł trafiło na rozwój dróg lokalnych w województwie śląskim. Środki te zostały zainwestowane w rozwój dróg gminnych i powiatowych. Powiat Myszkowski to jest ponad 20 mln zł dotacji rządowych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach tego programu. Dziś można zaobserwować, jak wiele się zmienia. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dróg lokalnych można było przebudować lub wybudować na nowo. Drugą częścią dzisiejszej uroczystości jest umowa w ramach funduszu autobusowego, który ma pomóc w zapewnieniu dostępności komunikacyjnej wielu obszarów. To niesłychany ważny fundusz. Aby gospodarka mogła się rozwijać i można było realizować społeczne aktywności, potrzebna jest sprawna i dobra komunikacja – twierdził Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

– Gdyby nie środki zewnętrzne i montaż finansowy, trudno byłoby wykonać jakąkolwiek inwestycję drogową. A przecież środki te pochodzą nie tylko z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ale również z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu wkład dla samorządów istnieje, więc nie musimy wydawać środków ze swoich budżetów. Bardzo ważnym jest także Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ dzięki pozyskanym z niego środkom udało się nam skomunikować 47 miejscowości w Powiecie Myszkowskim. To wyraźnie ukazuje, do ilu mieszkańców jesteśmy w stanie dotrzeć – podkreślał starosta Piotr Kołodziejczyk.

Europoseł Jadwiga Wiśniewska podziękowała za wsparcie, z którego najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy gmin w Powiecie Myszkowskim. Podkreśliła znaczącą rolę tego rodzaju inwestycji, w których zauważa się potrzeby lokalne. – Cieszę się razem z mieszkańcami powiatu myszkowskiego, że te ważne potrzeby inwestycyjne będą realizowane. Cieszymy się z każdego przedsięwzięcia tego typu, ale warto wspomnieć o moście w Kotowicach. Szczególnie nam na tym zależało, żeby ta inwestycja została sfinalizowana z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dziękuję panu Wojewodzie, że zauważa potrzeby naszego powiatu. Ważne jest także przywracanie ruchu autobusowego, mieszkańcy często informowali o takich potrzebach. Ich zaspokojenie jest możliwe, kiedy umie się współpracować, a przede wszystkim je dostrzegać – mówiła Jadwiga Wiśniewska.

