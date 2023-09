Powstało Zagłębiowskie Centrum Wolontariatu. Swoją siedzibę będzie miało w Kamienicy Konarzewskich przy rynku w Czeladzi

- Chcemy, żeby te działania rozkwitły tu w Czeladzi, by tu odbywały się szkolenia i warsztaty. Liczymy też, że poprzez naszą caritasowską działalność wyjdziemy też poza Czeladź i pokażemy władzom innych miast, że taka współpraca jest owocna, a także dotrzeć do tych, którzy mają potrzebę bliskości drugiego człowieka obok. Takiego, który będzie wspierał i pomagał, czy to osobom starszym, czy niepełnosprawnym. Wiele osób taką pomoc właśnie dostanie – dodaje.