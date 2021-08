Pracodawcy w Polsce chcą wiedzieć, którzy pracownicy są zaszczepieni przeciw COVID-19. Boją się lockdownu

Aż 80 procent przedsiębiorców chce mieć dostęp do informacji ilu pracowników z jego firmy, zostało zaszczepionych przeciw COVID-19. Tylko 20 procent pracodawców, jest temu przeciwna. O tym, ilu pracowników zostało zaszczepionych, chce wiedzieć 85 proc. firm średnich, 79 proc. małych oraz 70 proc. dużych.

- Przedsiębiorcy i pracodawcy w przeważającej większości, chcieliby wiedzieć, którzy ich pracownicy zostali zaszczepieni. Związane jest to z kwestią zapewnienia właściwej organizacji pracy i lękiem przed kolejną falą. Wprawdzie obecnie dane dotyczące zachorowalności na COVID-19, są dość dobre, jednak nie możemy przewidzieć, co się wydarzy we wrześniu – mówi Marek Zychla, prezes zarządy Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.