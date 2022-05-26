Прем'єр-міністр Фінляндії вперше відвідала Україну та зустрілася із Зеленським

"Це дуже важливі безпосередні сигнали підтримки, насамперед українського народу, наших людей, які бачать, що вони не наодинці зі складними викликами сьогодення", – відзначив важливість візитів високопосадовців інших держав Президент.

Під час розмови з Марін Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше запровадити 6-й пакет санкцій проти Росії. Також співрозмовники обговорили важливі складові розвитку санкційної політики щодо країни-агресора.

На зустрічі також порушили тему майбутнього членства України в ЄС. Зеленський наголосив, що підтримка Фінляндії в цьому питанні є дуже важливою.

Президент України розповів прем’єр-міністру Фінляндії про роботу з відбудови нашої держави після перемоги над Росією. Зеленський підкреслив, що українці розраховують на активну участь Фінляндії в цьому процесі. Також глава держави запросив фінську сторону взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.

Санна Марін зазначила, що Фінляндія чудово розуміє українців, адже має схожий історичний досвід.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів переговори щодо ситуації на фронті та перспективи членства України в ЄС із федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Того самого дня глава держави обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи через війну.

„Bardzo trudno było patrzeć na to, co Rosja zrobiła z tymi miastami” – powiedział Marin po wizycie w Irpen i Bucha.

Anastasiia Popenko

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