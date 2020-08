Proboszcz z Tychów, ks. Grzegorz Strzelczyk, wszedł do zarządu Fundacji Św. Józefa. Jej misją jest walka z pedofilią w Kościele

Ks. Strzelczyk urodził się w Piekarach Śląskich w 1971 roku. Jest doktorem teologii dogmatycznej. Studiował w Rzymie. Był sekretarzem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. To osoba, światła, empatyczna, świetnie wykształcona. Duchowny zachęcał m.in. do obejrzenia i przemyślenia filmów braci Sekielskich o pedofilii w Kościele.

- Proszę o modlitwę - mówił ksiądz. - Mam nadzieję, że już nigdy nie dojdzie do pokrzywdzenia dzieci w Kościele - powiedział. Zadeklarował opiekę nad ofiarami przestępstw i pomoc.

Misją Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski "jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła Katolickiego oraz budowanie efektywnych struktur pomocy wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego".

- To będzie bolesne i gorszące. Ale jeśli mamy sobie poradzić z wyczyszczeniem struktur kościelnych z nadużyć, to musimy zacząć od zmierzenia się z bolesną prawdą – podkreślał w mediach społecznościowych i dodawał, prosząc wiernych: - W internecie zapewne będzie burza „za" i „przeciw". Bardzo was proszę: unikajcie angażowania się w próżne spory. Natomiast obejrzyjcie film.