Producent oficjalnie potwierdza: smartfon OnePlus Nord 2 5G będzie napędzany procesorem MediaTeka, Dimensity 1200-AI Grzegorz Lisiecki

Do tej pory były to tylko nieoficjalne informacje, teraz OnePlus je potwierdził – nadchodzący smartfon producenta, Nord 2 wejdzie na rynek nie z procesorem Qualcomma, a MediaTeka. Nad układem obie firmy pracowały wspólnie, stąd – chcąc podkreślić rolę sztucznej inteligencji – chipset nazwano Dimensity 1200-AI, aby wyróżnić go od standardowego procesora Dimensity1200.