Prof. Marian Zembala otrzyma Lux ex Silesia. Słynnemu kardiochirurgowi nagrodę przyznał arcybiskup Wiktor Skworc Tomasz Breguła

Nagroda arcybiskupa katowickiego Lux ex Silesia trafi w tym roku do wybitnego kardiochirurga, prof. Mariana Zembali. Ogłosił to 17 sierpnia abp Wiktor Skworc, w katowickiej katedrze.