Przemysław Żarski „Blizna". Recenzja: zbrodnia i uporczywe szukanie prawdy. Bardzo dobry kryminał autora z Zagłębia

„Blizna” jest drugą częścią serii z komisarzem Robertem Kreftem jako protagonistą. Jest zima, mieszkańcy Zagłębia powitali nowy rok. I w noworoczny poranek, w stodole, zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Wiele wskazuje na to, że przed śmiercią była torturowana.

Z kolei w sylwestrową noc inna dziewczyna budzi się na tylnej kanapie rozbitego samochodu. Nie wie, co się z nią działo i jak się znalazła w aucie. Szybko okazuje się, to samochód policjanta Błażeja Urygi, który pobity też nie ma pojęcia, jak do tego wszystkiego doszło.

Czy na pewno Uryga jest niewinny? A może ktoś go wrabia? Co łączy te dwie sprawy i na ile mają one związek z przeszłością komisarza Roberta Krefta? Na te pytania policjant musi poszukać odpowiedzi w toku śledztwa. Rozwiązania zagadek nie ułatwiają jego dość skomplikowane relacje z komendantką sosnowieckiej policji. A czas ucieka nieubłaganie...