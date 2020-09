Jo Nesbo „Królestwo". Recenzja: miłość, zbrodnia i więzy krwi. Na wskroś amerykański thriller norweskiego pisarza to spore rozczarowanie

Uwielbiam Harry’ego Hole. Jo Nesbo jest moim ulubionym autorem kryminałów i jednym z ulubionych pisarzy w ogóle. Uważam, że jest nie tylko najlepszy w swoim gatunku, ale zwyczajnie jest utalentowanym pisarzem. Dlatego tak trudno jest mi się pogodzić z tym, że jego najnowszy thriller „Królestwo” to jedna z najsłabszych powieści, jakie wyszły spod pióra Norwega.

Oczywiście, kryminały z serii o Harrym Hole są nierówne. Niektóre – jak „Upiory”, „Pragnienie”, „Policja” i „Nóż” - są znakomite, inne bardzo dobre („Czerwone gardło”, „Pentagram” i „Pierwszy śnieg”), dobre lub przeciętne. Jednak generalnie widać u Nesbo rozwój warsztatowy i gatunkowy. Tym razem zachwytu nie było. Nie było też zarwanej nocy. Nie było nawet zwykłego wciągnięcia się w fabułę. Co więcej, po raz pierwszy jestem po prostu rozczarowana powieścią Jo Nesbo. A przeczytałam wszystkie thrillery norweskiego pisarza, które ukazały się w Polsce, także te spoza serii o Harrym Hole. Jo Nesbo „Królestwo”. Thriller z akcją osadzoną w wiosce Os „Królestwo” to thriller, który - dla odmiany - Nesbo osadził nie w Oslo lub innym dużym mieście w Norwegii, ale w wiosce Os, w górach. To akurat rozwiązanie ciekawe i udane, bowiem czytelnik poznaje inne oblicze ukochanego kraju pisarza. Os to miejscowość na obrzeżach cywilizacji. Tutaj czas płynie inaczej, a życie wyznaczają pory roku. Mieszkańcy żyją w zgodzie z naturą.

Bohaterami są bracia Roy i Carl Opgardowie, przy czym całą historię opowiada czytelnikom Roy, który jest mechanikiem samochodowym i kierownikiem stacji benzynowej. Wiedzie proste i spokojne życie.

Pewnego dnia do rodzinnego domu z dalekiej podróży wraca młodszy z braci, Carl. Ale nie wraca sam, lecz z żoną Shannon i rewolucyjnym pomysłem na budowę hotelu wraz ze SPA w górach. Ta inwestycja ma być żyłą złota dla rodziny Opgardów i całej wioski Os. Carl jest tak zapalony do swojego pomysłu, że szybko przekonuje do niego Roya i innych mieszkańców Os. Przy okazji poznajemy relacje, jakie łączą braci z innymi ludźmi w wiosce.

Pojawienie się Carla oznacza zmiany w spokojnym, naznaczonym rutyną życiu Roya i powrót do bolesnej, traumatycznej wręcz przeszłości. Bracia skrywają wiele tajemnic. Zbyt wiele jak na dwóch mężczyzn. Co takiego wydarzyło się w życiu Roya i Carla, że są ze sobą związani na zawsze nie tylko więzami krwi? Dlaczego tragiczny wypadek ich rodziców po latach ciągle nie daje spokoju miejscowemu policjantowi? Gdzie jest granica między miłością braterską a emocjonalnym uzależnieniem? Jak wiele można wybaczyć w imię miłości?

To mógł być świetny thriller. Co poszło nie tak? Jo Nesbo wymyślił naprawdę ciekawą fabułę. To mógł być świetny thriller, bo główny temat przemocy seksualnej (i spustoszenia, jakie sieje w psychice i życiu ofiar) jest bardzo aktualny. Tyle że wykonanie zupełnie Norwegowi nie wyszło, niestety. Co poszło nie tak? Po pierwsze, początek „Królestwa”. Norweski pisarz przyzwyczaił czytelników, że zaczyna z wysokiego C, wbija ich w fotel. Od razu w prologu daje przedsmak tego, co ich czeka w książce. Nesbo potrafi też rozpoczynać thrillery od warsztatowych popisów i odważnych eksperymentów literackich udowadniając, że jest jednym z najlepszych autorów kryminałów na świecie i najlepszym pisarzem w Norwegii.

Zaczynając „Królestwo” chyba autor wybrał pierwszą opcję, ale mnie nie przekonał. Taki rodzaj szokowania czytelnika Jo Nesbo zwyczajnie nie przystoi, nie po 25 latach pisania kryminałów, nie autorowi, który potrafi zaintrygować na wiele innych sposobów.

Po drugie, zakończenie. Norweg jest doświadczonym pisarzem i wie, że powieść musi być spójna. Słabe zakończenia są w przeciętnych albo słabych książkach. Nawet jeśli powieść jest jednotomową historią, a nie serią jak ta o Harrym Hole, zakończenie w kryminałach Jo Nesbo jest przemyślane: wywołuje emocje, dyskusję, albo jak w „Makbecie” inspirowanym dramatem Szekspira - prolog i epilog stanowią klamrę. A finał „Królestwa” pozostawił we mnie spory niedosyt.

Pierwszoosobowa narracja i dłużyzny Po trzecie, pierwszoosobowa narracja. W „Królestwie” narratorem jest jeden z głównych bohaterów, starszy z braci – Roy. Nigdy specjalnie nie przepadałam jako czytelniczka za taką narracją, ale nie przeszkadza mi w thrillerach psychologicznych domestic noir (przeciwnie - jest tam uzasadniona), albo kiedy jest urozmaiceniem i wprowadzeniem dodatkowego narratora (obok tego trzecioosobowego). Nesbo ma swoim koncie książkę tak napisaną – to „Łowcy głów”. Tyle że znacznie krótszą (ponad 200 stron), z bardziej dynamiczną akcją, energicznym bohaterem, który opowiada znacznie swobodniej, przez co całość lepiej mi się czytało. Pierwszoosobowa narracja w thrillerze, który ma 480 stron to nie lada wyzwanie. Mnie taka forma powieści męczyła. Tęskniłam za trzecioosobową narracją, w której Norweg jest świetny.

Po czwarte, dłużyzny. Jest ich wiele. Zbyt wiele jak na tak doświadczonego pisarza. Niektóre wątki nic nie wnoszą do fabuły, a część opisów jest zwyczajnie nużąca. Być może nie przeszkadzałyby mi to tak bardzo, gdyby całość nie była opowiadana z punktu widzenia Roya. Żartobliwe wtręty, odniesienia do popkultury, ironiczne myśli znamienne dla pióra Jo Nesbo też są w „Królestwie”, ale jest ich znacznie mniej niż zwyczajowo w książkach tego pisarza. Tutaj przeczytacie wywiad z Jo Nesbo. "Fascynuje mnie walka dobra ze złem. Mój Harry jest myśliwym, który chce wygrać" Nesbo zapomniał, jak się wplata interesujące obyczajowe wątki Po piąte, bardzo nierówne tempo akcji. Są momenty w tej książce, kiedy fabuła nabiera rumieńców, a akcja idzie do przodu, ale wspomniane wcześniej dłużyzny przesłaniają wszystko. Zupełnie jakby Nesbo zapomniał, jak się wplata interesujące wątki obyczajowe do kryminałów i że one też mogą pchać akcję do przodu.