Przepis na idealne pączki przedstawia KINGA PARUZEL. Zobacz, jak się robi KREPLE domowej roboty! WIDEO

Kreple w wersji FIT od KINGI PARUZEL

Tłusty Czwartek w tym roku przypada 16 lutego. Pączki tradycyjne czy angielskie? A może faworki? Co jecie w „święto pączka"? A może dbacie o formę i zastanawiacie się, po jakie słodkości najlepiej sięgnąć tego dnia? Jeśli tak, mamy dla Was specjalny PRZEPIS NA KREPLE - od KINGI PARUZEL. Są nie tylko pyszne, ale i zdrowe!

Przepis na idealne kreple domowej roboty

Składniki na kreple:

mąka orkiszowa, typ 750 – 315 g

olej kokosowy – 125 g

świeże drożdże – 35 g

jajka – 2 szt.

cukier trzcinowy – 40 g

mleczko kokosowe – 100 ml

sól – szczypta

powidła śliwkowe – 1 słoik

Składniki na lukier:

krem kokosowy (część stała mleka kokosowego) – 1 puszka

syrop klonowy – 2 łyżki

laska wanilii (ziarenka) – 1 szt. (opcjonalnie ¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego)

Przepis:

Przygotuj: blachę, papier do pieczenia, stolnicę, wałek, lnianą ściereczkę lub ręcznik papierowy, gazę, sznurek, metalowy krążek do wycinania o średnicy ok. 8 cm, piekarnik rozgrzany do temperatury 50°C.