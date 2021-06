Przetarg AMW. Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. W ofercie samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki

Sosnowiec. Mężczyzna znęcał się nad swoją niepełnosprawną matką. Kobieta trafiła do szpitala. Ma poważne urazy twarzy, a także złamaną rękę

Okrucieństwo. To właśnie to przychodzi na myśl, gdy myśli się o tym, co wydarzyło się w Sosnowcu. Na policję zgłosiła się kobieta, która podejrzewała, że ktoś znęca się nad jej niepełnosprawną krewną. Miała rację, a oprawcą 78-latki był jej własny syn. Dzięki działaniom policji udało się uratować seniorkę, a 50-letni sosnowiczanin może trafić do więzienia nawet na 5 lat.