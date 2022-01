Przy ul. Korczaka w Katowicach powstanie osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus. Będzie tam 26 budynków, a w nich 523 mieszkania

Plac budowy przy ul. Korczaka został już ogrodzony. Generalny wykonawca, czyli firma Unibep, prowadzi tam prace związane z przygotowaniem terenu pod zaplecze budowy. Prace konstrukcyjne mają ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku.

- Nasza nowa inwestycja to 26 kameralnych budynków korespondujących z istniejącą na tym terenie zabudową. Na osiedlu powstaną 523 mieszkania od kawalerek po mieszkania czteropokojowe od 33 do 75 metrów kwadratowych. Do dyspozycji przyszłych najemców będzie także ponad 500 miejsc parkingowych - mówi Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości.