Rafał Musioł: Co powinni zrobić Jan Urban i Łukasz Podolski?

Defensywa Górnika Zabrze w piątek w Warszawie obchodziła „pięćdziesiątkę”. Tyle goli stracił już zespół Jana Urbana w obecnych rozgrywkach, co przełożyło się na spisanie ich na straty. Miejsce w dolnej połowie tabeli, zwłaszcza w takim sezonie jak ten, trudno przecież potraktować inaczej. W dodatku Górnik zafundował to sobie sam za sprawą decyzji właściciela i władz klubu. Zamiast obiecywanych i konkretnych wzmocnień, do szatni Jana Urbana w zamian za Jesusa Jimeneza trafili piłkarze kompletnie zaprzeczający deklaracji, jaką członek zarządu Tomasz Masoń sformułował na spotkaniu z dziennikarzami: - Nie interesują nas wypożyczenia, za to potrzebujemy zawodników gotowych do gry na już.

W praktyce postąpiono dokładnie odwrotnie i przy okazji dostarczono bardzo bogaty materiał do przemyśleń dla Jana Urbana i Łukasza Podolskiego, którzy jak ognia unikają jasnych deklaracji, że zamierzają pozostać w Górniku na kolejny sezon.

Zakończenie rozgrywek oznaczać będzie wygaśnięcie kontraktów sporej grupy zawodników, w tym dwójce stoperów Przemysławowi Wiśniewskiemu i Adrianowi Gryszkiewiczowi. A to - nawet przy słabości linii obrony - stworzy kolejną potężną wyrwę, której załatanie wymagać będzie czasu i pieniędzy. W dodatku w ostatnich posunięciach transferowych jak echo wraca stwierdzenie szkoleniowca, że chciałby mieć w klubie profesjonalnego dyrektora sportowego, a na to jednak także się nie zanosi.