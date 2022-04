Rafał Musioł: Hokejowy Gang Olsena na mistrzostwach świata Dywizji 1B

Liczymy, że kibice będą naszym dodatkowym zawodnikiem i stworzą atmosferę godną turnieju mistrzowskiego - mówił Robert Kalaber przed rozpoczęciem MŚ dywizji 1B (to taki hokejowy poziom rozgrywkowy, który w kontekście całej dyscypliny trzeba uznać za półamatorski). Selekcjoner Biało-Czerwonych zdawał się te słowa wypowiadać nie z obowiązku, a z wiarą w ich materializację, więc zapewne tym bardziej zdziwił się stanem faktycznym. Podczas pierwszego meczu turnieju na trybunach lodowiska w Tychach hulał wiatr, a po gorącej publiczności wspierającej miejscowy GKS grało tylko echo.

Powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty. Panowie działacze Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, zapatrzeni w kolegów z federacji piłkarskiej i narciarskiej, gdzie horrendalnie drogie bilety nie odstraszają zagorzałych fanów, za to przynoszą potężne zastrzyki gotówki, także postanowili zrobić skok na kasę, wyceniając wejściówki na kilkadziesiąt złotych. Zapomnieli tylko o kilka kwestiach. W piłce i skokach płaci się za możliwość zobaczenia gwiazd, tutaj na mecze z Polakami przyjechali hokeiści z Estonii, Ukrainy, Japonii i Serbii. Tam potencjał kibicowski liczy się w setkach tysięcy ludzi, tutaj to garstka, którą ze względu na poziom sportowy ligi, można zaliczyć do hipsterów. Tam mamy do czynienia z wielkimi emocjami, tutaj z próbami wyjścia z zaścianka. Tam spektakle opakowuje się w pełni zawodowo, tutaj króluje amatorszczyzna i improwizacja. Tę listę można ciągnąć w nieskończoność...