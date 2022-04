Rafał Musioł: W Katowicach płacą na GKS, głosują i milczą, ale się nie cieszą...

Mistrzowski tytuł po 52 latach najwyraźniej zaskoczył wszystkich. Także właściciela klubu, czyli miasto. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale nie odbyła się z tej okazji żadna oficjalna feta, bo trudno przecież za taką uznać spontaniczne powitanie wracającego z Oświęcimia zespołu na placu przed Spodkiem. Katowice - a dokładniej ich władze - zaistniały jedynie w postaciach ustawionych do pamiątkowej fotografii oraz w osobach stojących w kolejce do odbioru medalu, tudzież towarzyszących zawodnikom i trenerom podczas sztampowego wspólnego śniadania. Dla kibiców-mieszkańców atrakcji żadnych nie przewidziano, a przecież już samo wystawienie na Rynku mistrzowskiego pucharu byłoby większą atrakcją niż wyjątkowo wątły tegoroczny kiermasz wielkanocny.

Zarządcy Katowic i ich marketingowi doradcy popełnili w ten sposób ciężki grzech zaniechania, w dodatku drugi w ciągu zaledwie kilku dni. Milczenie wybrano przecież także w kontekście haniebnej zadymy na piłkarskim stadionie tegoż samego GKS-u, która miała miejsce dwa dni przed sukcesem hokeistów. W obu przypadkach okazało się, że rola właściciela w wydaniu stolicy Górnego Śląska ogranicza się jedynie do wpompowywania w klub milionów złotych oraz popierających ten proceder głosowań w wykonaniu radnych (którzy zapewne, jak pewien znany polityk, nawet się z tego nie cieszą), a potem niech się dzieje wola nieba... Bo nawet autentycznej radości z historycznego triumfu stwierdzić nie sposób. W efekcie takiej strategii opłacający klub mieszkańcy mogą się czuć wystawieni do wiatru, tudzież pozostawieni na lodzie, chociaż w przeciwieństwie do hokeistów, wcale o tym nie marzyli.