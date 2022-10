Raków Częstochowa - Miedź Legnica 1:0. Częstochowianie ograli beniaminka i wrócili na fotel lidera ZDJĘCIA

Raków - Miedź 1:0. Częstochowianie ograli beniaminka i wrócili na fotel lidera

Piłkarze Rakowa zrobili to co do nich należało, choć nie obyło się bez emocji, bo legniczanie nie wykorzystali w Częstochowie rzutu karnego. W poniedziałkowe popołudnie pokonali na własnym stadionie Miedź i wrócili na fotel lidera PKO Ekstraklasy, z którego w trakcie weekendu zepchnęła ich Legia.

W meczu pierwszej i ostatniej drużyny tabeli łatwo jest wskazać faworyta, zwłaszcza że beniaminek z Legnicy na wyjazdach spisuje się fatalnie i z obcych boisk przywiózł w tym sezonie tylko punkt. Początek rywalizacji zdawał się to potwierdzać, bo częstochowianie szybko objęli prowadzenie.

Już w 2 minucie o krótko rozegranym rzucie rolnym Ivi Lopez z 22 m trafił w samo okienko pokonując wracającego do Ekstraklasy po sześciu latach przerwy Mateusza Abramowicza. To była czwarta bramka Hiszpana w tym sezonie ligowym.