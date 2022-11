Raków Częstochowa pamięta o ludziach, którzy budowali historię tego klubu, a których już z nami nie ma

Cmentarze odwiedzili pracownicy klubu w towarzystwie wychowanków Akademii Rakowa i eksperta od historii częstochowskiej piłki Iwo Mandrysza.

- Trudno odwiedzić wszystkich ludzi zasłużonych dla Rakowa. Nie wszyscy spoczywają w Częstochowie. Na Kulach byliśmy m.in. na grobach byłych piłkarzy, a zarazem trenerów Rakowa, Zbigniewa Dobosza, Gotharda Kokotta i Henryka Turka. Odwiedziliśmy też groby dawnych prezesów i działaczy. Natomiast na Cmentarzu Rakowskim grobów ludzi związanych z klubem jest tak wiele, że nie sposób odwiedzić wszystkich, ale symbolicznie zapaliliśmy znicze m.in. na grobach Jana Basińskiego, znakomitego piłkarza a później wielokrotnego trenera, czy Jerzego Orłowskiego, postaci trochę zapomnianej, ktory był trenerem Rakowa w latach 59-60, a wcześniej zdobywał dwukrotnie mistrzostwo Polski z Legią - stwierdził Iwo Mandrysz.

- Myślę, że jest to niezwykle ważne, by dbać o pamięć o tych, którzy zostawili dla Rakowa kawał swojego serca, ale też by edukować naszych wychowanków, bo co roku zawodnicy Akademii i pierwszego zespołu jeżdżą z nami i pomagają nam, odwiedzając groby, zapalając znicze. Edukacyjna wartość jest równie ważna, co społeczna odpowiedzialność za nasze środowisko piłkarskie - powiedział rzecznik prasowy Rakowa, Michał Szprendałowicz.