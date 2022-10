Ralph Kaminski zagra w Sosnowcu. Muzyk wystąpi na kameralnym koncercie w ramach współpracy z siecią restauracji

Koncert Ralpha Kaminskiego w Sosnowcu. Jak zdobyć bilety?

Ralph Kaminski, piosenkarz i kompozytor muzyki z gatunku alternatywnego popu, wystąpi już 9 listopada w Sosnowcu. Nie będzie to jednak zwykły koncert – odbędzie się on w jednej z restauracji McDonald’s na terenie miasta, a bilety nie będą dostępne w sprzedaży detalicznej. Co zrobić, by wziąć udział w wydarzeniu?

OD 26 października w aplikacji mobilnej McDonald’s dostępny jest quiz z wiedzy o twórczości muzyka. Spośród wszystkich osób, które rozwiążą go prawidłowo wylosowane zostają podwójne zaproszenia na koncert Ralpha Kaminskiego. Liczba biletów jest ograniczona. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową.

Ralph Kaminski to artysta młodego pokolenia, na scenie obecny od 2010 roku. Pierwszą płytę „Morze” wydał w 2016 roku. Od tamtej pory wydał trzy kolejne płyty. „Morze”, „Młodość” i „Kora” zdobyły tytuł Złotej Płyty. Jego single podbijają radiowe listy przebojów i uzyskują setki tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych.