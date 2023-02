Ramówka TVP na wiosnę 2023. To ich będziemy oglądać już wkrótce. Zobacz, które gwiazdy pokazały się na ściance

TVP z ramówką na wiosnę. Gwiazdy pozowały na ściankach

Wiosna nierozłącznie kojarzy się z powiewem świeżości, co widać szczególnie dobrze w świecie stacji telewizyjnych. Wiosenne ramówki cieszą się szczególnym zainteresowaniem, jako że są one kluczowymi, pierwszymi w roku dużymi zapowiedziami nadchodzących zmian. Niedawno mieliśmy okazję poznać propozycje Polsatu, teraz swoją wiosenną ofertę pochwaliło się TVP.

Nowości od TVP. Co ciekawego będziemy mogli zobaczyć?

Podczas wydarzenia tradycyjnie podzielono się ze światem nowościami, które zagoszczą na antenie TVP już na wiosnę. Jednym z zapowiedzianych programów będzie nowe reality show pt. „Love Me Or Leave Me", prowadzone przez Sandrę Kubicką. Uczestnicy tego inspirowanego netfliksowym „Love Never Lies" formatu będą mieli szansę sprostać swoim oczekiwaniom wobec partnerów i przetestować ich wierność. Premiera już 16 marca.