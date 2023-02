Sandra Kubicka w „Love Me Or Leave Me". Gwiazda poprowadzi telewizyjną odpowiedź na „Love Never Lies"

Sandra Kubicka jako prowadząca. Jak sobie poradzi?

Sandra Kubicka do tej pory znana była głównie jako modelka i uczestniczka jednego z popularnych programów tanecznych. Choć w swoim zawodzie święciła triumfy, pozując dla takich czasopism jak „Playboy" i „Maxim", dopiero teraz stoi przed nią perspektywa na to, aby stać się jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Jak ogłosiła gwiazda na swoim Instagramie, już wkrótce będzie można oglądać nowy format z jej udziałem. Kubicka dołączy do grona TVP, a prowadzone przez nią reality show „Love Me Or Leave Me" walczyć będzie o sympatię widzów.

W „Love Me Or Leave Me" oglądający będą mogli śledzić losy ośmiu par, które bez dostępu do internetu i telefonów będą przebywać w luksusowej willi i których wierność zostanie wystawiona na próbę. W „Pytaniu na śniadanie” Kubicka określiła program jako „pierwszy taki, który nie jest oparty na tylko emocjach typowych dla reality show, ale na planie są też eksperci i profesjonaliści".