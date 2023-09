Remont dworca PKP w Dąbrowie Górniczej na finiszu. To jedna z inwestycji, realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych Piotr Sobierajski

Dworzec kolejowy w śródmieściu Dąbrowy Górniczej jesienią zostanie ponownie otwarty dla pasażerów. Remont zmierza do końca. To jedna z blisko dwustu inwestycji, realizowanych przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. PKP SA poszukuje już chętnych, którzy chcieliby wynająć w odnowionym budynku wolny lokal na działalność gospodarczą. Do 27 września można składać swoje oferty w przetargu.