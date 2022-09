Reprezentacja Polski zagra w Jastrzębiu. Można kupować bilety na mecz z Grecją w eliminacjach MŚ

Mecz Polska - Grecja otworzy rywalizację w rundzie głównej eliminacji mistrzostw świata w futsalu. Poza tymi dwoma zespołami w naszej grupie jest jeszcze Azerbejdżan i właśnie z Azerami Biało-Czerwoni stoczą rywalizację o awans na mundial. Bezpośrednią promocję wywalczą mistrzowie grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. Pozostali wicemistrzowie grup zagrają w barażach.

Spotkanie Polska - Grecja rozegrane zostanie w poniedziałek 19 września o godz. 18 w Jastrzębiu. Kadra do tego pojedynku przygotowuje się na krótkim zgrupowaniu w tym mieście trenując w Hali Widowiskowo-Sportowej, z której swoje mecze ligowe rozgrywają siatkarze Jastrzębskiego Węgla.

- Zgrupowanie rozpoczęliśmy w poniedziałek, od razu mieliśmy wieczorem trening. Wczoraj mieliśmy dwa treningi, dzisiaj też są dwa zaplanowane. Pracujemy intensywnie. Jest ok. Hala jak dla nas dobra, parkiet też ok. Jesteśmy zadowoleni z warunków, z hotelu, ze wszystkiego co mamy tu w Jastrzębiu-Zdroju. Teraz tylko pozostaje nam się skupić, by zagrać dobry mecz i go wygrać. Przed nami poniedziałkowy mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Grecją. Zapraszamy wszystkich kibiców, by nas wsparli swoim dopingiem z trybun - powiedział Błażej Korczyński, selekcjoner futsalowej reprezentacji Polski.