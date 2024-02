Rewolucja na lotnisku w Pyrzowicach. Nowoczesna metamorfoza, dzięki inwestycjom za 1,5 mld złotych. Szczegóły

Oprócz wyżej wymienionych zmian, na lotnisku nastąpi budowa czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów oraz drugiego terminalu towarowego. Powstanie też strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

-Realizacja przedstawionych w programie inwestycji pozwoli sprostać wymogom rosnącego ruchu pasażerskiego, a także oczekiwaniom naszych kontrahentów zajmujących się obsługą techniczną samolotów i transportem cargo. Nowa infrastruktura to także wzrost zatrudnienia. Szacujemy, że do 2030 roku we wszystkich firmach i instytucjach państwowych działających na terenie portu będzie pracowało ok. 8 tys. osób – podkreśla Artur Tomasik, prezes Zarządu GTL SA.