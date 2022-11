Rok 2023 rokiem Szymborskiej. Między ironią a patosem - rozmowa z dr hab. Michałem Rusinkem – sekretarzem noblistki

— Język jest skarbnicą mentalności. W gwarze śląskiej pojawiają się gdzieniegdzie słowa sięgające średniowiecza. Współczesna poezja i literatura pełnymi garściami czerpią za to z codziennego języka.

— Gwarze nazywanej przez niektórych językiem. Jeżeli istnieje jakiś model polszczyzny, to w takich miejscach jak Śląsk, czy Podhale, na którym ja się wychowałem, można wyraźniej niż gdziekolwiek indziej usłyszeć odstępstwa od tego modelu. Gdybym był dialektologiem, byłbym szalenie podniecony faktem możliwości słuchania tego, co można tylko tutaj usłyszeć. Podsłuchałem (bo przyznam, że podsłuchuję języki) rozmowę dwóch starszych panów o implantach po śląsku. Zorientowałem się, o czym mówią, ponieważ padało słowo „implant” – nic więcej nie zrozumiałem. Ot, taka historia bez puenty. Bardzo lubię polszczyznę lokalną. Nie jestem wcale za tym, aby czyścić i unifikować język. Zunifikowane języki to twory sztuczne. Jest coś takiego jak BBC English – to niby wzorcowa angielszczyzna. Podejrzewam, że nikt poza dziennikarzami BBC (i to tylko na antenie) się nią nie posługuje. Język polskim w porównaniu choćby z angielskim wydaje się dość jednorodny – występują w nim jednak na szczęście regionalne wersje i naleciałości. Według mnie świadczy to tylko o bogactwie języka.