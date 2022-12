Rozmowa z Wojtkiem Wojdą, liderem zespołu Farben Lehre: "Kiedyś nie zwracaliśmy uwagi na upływ czasu". Dziś koncert w Żorach

Rozmowa z Wojtkiem Wojdą

W niedzielę, 11 grudnia Farben Lehre zagra koncert w Żorach, który będzie kolejnym przystankiem na trasie 35-lecia waszego zespołu. Kiedy będzie finał świętowania jubileuszu?

Sytuacja jest dość specyficzna, bo Farben Lehre 35-lecie obchodziło w 2021 roku...

Ale przeszkodziła pandemia…

Pierwsza połowa roku była wyłączona koncertowo. Musieliśmy wówczas przekładać trasę Punky Reggae Live, która pierwszy raz w historii odbyła się dopiero jesienią. Pół roku mieliśmy zatem wyjęte z jubileuszu co spowodowało, że 2022 rok poświęcamy na zamknięcie jubileuszowego tematu. Tak naprawdę do września jako zespół byliśmy jeszcze 35-latkiem. (śmiech). Dopiero we wrześniu skończyliśmy 36 lat. Ale postanowiliśmy do końca roku pociągnąć wątek 35-lecia. A już w styczniu wchodzimy do studia i nagrywamy nową płytę Farben Lehre. Pierwszą od pięciu lat.