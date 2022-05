Ruch Chorzów: Kawula żegna się z Niebieskimi. Klub nie zostawi go na lodzie

Kawula żegna się z Ruchem Chorzów. Klub nie zostawi go na lodzie

Kacper Kawula po dwóch latach spędzonych na Cichej żegna się z Ruchem Chorzów. Kontrakt 24-letniego obrońcy z Niebieskimi właśnie został rozwiązany za porozumieniem stron.

– Te dwa lata to był dla mnie bardzo fajny czas okraszony awansem. Chciałbym podziękować drużynie za te wspólne chwile, za świetną atmosferę i za awans. Z całego serca życzę Ruchowi kolejnego awansu. Ja skupiam się teraz na operacji i dojściu do zdrowia, bo chce jak najszybciej wrócić do gry – powiedział Kacper Kawula.

Wychowanek MOSiR Jastrzębie trafił do Ruchu w lutym 2020 r. W sezonie 2020/2021 był podstawowym obrońcą Niebieskich i miał swój udział w awansie do II ligi. Niestety wiosną 2021 r. zerwał więzadła krzyżowe i od tamtej pory nie pojawił się już na boisku. Łącznie w barwach Ruchu rozegrał 27 spotkań, w których strzelił 4 bramki.