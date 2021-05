Ruch Chorzów - ROW Rybnik 5:0. Kanonada Niebieskich ZDJĘCIA

Piłkarze Ruchu w śląskich derbach byli zespołem zdecydowanie lepszym od broniącej się przed spadkiem młodej drużyny z Rybnika. Wspierani po raz pierwszy od ponad 7 miesięcy przez kibiców Niebiescy dominowali od początku do końca meczu i wygrali jak najbardziej zasłużenie.

Podopieczni trenera Łukasza Berety chcąc zrehabilitować się za pucharową porażkę z Pniówkiem od pierwszej minuty ruszyli do ataku, ale długo niewiele wynikało z ich przewagi. Po rogu groźnie głową strzelał Kacper Będzieszak, później z dystansu przymierzył Biskup, a Konrad Kasolik dwa razy w jednej akcji próbował umieścić piłkę w siatce, lecz najpierw został zablokowany, a później chybił celu.

Prowadzenie dla chorzowian zdobył w 32 minucie Łukasz Janoszka. Po płaskim dośrodkowaniu w pole karne Marcina Kowalskiego Michał Biskup wyprzedził obrońcę i zgrał piłkę do nabiegającego Ecika, a ten płaskim strzałem z 14 m przy słupku pokonał Bartosza Plewkę.

W linii środkowej chorzowian ton poczynaniom drużyny nadawali doświadczeni Tomasz Foszmańczyk i Janoszka. Ten ostatni w końcu rozwiązał worek z bramkami. Jeszcze przed przerwą dwie świetne okazje do podwyższenia wyniku miał Biskup, lecz obie zmarnował.

W przerwie w szatni trener Bereta wyraźnie zmotywował swoich podopiecznych do skuteczniejszej gry, bo początek II połowy w wykonaniu gospodarzy był piorunujący. Chorzowianie w niespełna 10 minut strzelili trzy gole rozstrzygając losy spotkania.

Najpierw po dośrodkowaniu Michała Mokrzyckiego z bliska piłkę do siatki posłał Piotr Kwaśniewski. Minutę później po akcji Foszmańczyka do bramki w końcu trafił Biskup. Napastnik Ruchu zaraz potem wypracował rzut karny po tym jak w sytuacji sam na sam sfaulował go bramkarz rybniczan. Pewnym egzekutorem jedenastki był Mokrzycki.