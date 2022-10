Ruda Śląska. Miał trzy promile, jechał hulajnogą. Wysokość grzywny zaskakuje

Ruda Śląska – miał trzy promile, jechał hulajnogą

Hulajnoga elektryczna – jak korzystać zgodnie z przepisami

Oprócz warunku trzeźwości, jest jeszcze kilka przepisów, do których muszą się dostosować użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Zasady prowadzenia tych pojazdów reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z definicją hulajnoga elektryczna jest pojazdem dwuosiowym z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez jednego kierującego. Oznacza to, że przewóz pasażerów jest zabroniony.