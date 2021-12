Rybnicki klub Face2Face otworzył się mimo obostrzeń. Serwuje drinki, w tle gra muzyka, tłumów przed lokalem nie ma

Wszystkie kluby nocne i dyskoteki do końca stycznia mają być zamknięte. To nowe obostrzenie wprowadzone kilka dni temu w całym kraju. Zaraz po ogłoszeniu rozporządzenia, szef rybnickiego klubu Face2Face zapowiedział, że do restrykcji się nie zastosuje, a jego klub w weekend będzie otwarty.

I jak powiedział tak zrobił. Wieczór był jednak wyjątkowo spokojny. Pod klubem nie było tłumów, a głośnej zazwyczaj muzyki nie było słychać nawet przed lokalem. W klubie serwowano drinki i jedzenie, a cały klub obwieszony jest plakatami z informacjami, że "osoby wchodzące na salę są gośćmi Pawła Tanajno, a na miejscu odbywa się spotkanie Strajku Przedsiębiorców".