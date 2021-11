Rybnik. Od stycznia wzrośnie opłata za śmieci. Radni przegłosowali podwyżkę. Zamiast 24 będzie 31 zł miesięcznie

Rybniccy radni przegłosowali podwyżkę cen za wywóz śmieci

Decyzją większości radnych, od stycznia przyszłego roku miesięczna opłata za wywóz śmieci segregowanych będzie wynosić 31 złotych. To wzrost o dokładnie 7 złotych w porównaniu do obowiązującej jeszcze przez nieco ponad miesiąc - do 31 grudnia 2021 roku - stawki 24 złote od osoby.

Konsultacje społeczne

- Na cenę śmieci wpływ ma inflacja oraz opłata środowiskowa. Jest to opłata zmienna, która zależy od ilości i kodu odpadu (czyli rodzaju śmieci jakie wyrzucamy). 50% tej kwoty wraca do miasta i przeznaczane jest na ochronę środowiska - wyjaśniał rybniczanom za pośrednictwem mediów społecznościowych konieczność podniesienia opłaty prezydent Kuczera.

31 złotych miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca za gospodarowanie odpadami to o 1,5 zł więcej niż pierwotnie proponowane 29,50. W pierwotnej wersji to właśnie tyle mieli płacić rybniczanie. Dokładne wyliczenia władz miasta sprawiły jednak, że taka opłata zmusiłaby Rybnik do dokładania do śmieciowego "interesu" z budżetu.