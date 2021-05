Rydułtowy: Tragedia. To była powódź! Trwa wielkie sprzątanie. Przedsiębiorcy liczą straty. Na cmentarzu też porządki

- Kiedy dowiedzieliśmy się o wodzie, od razu ruszyliśmy ratować to, co tylko się dało. Wynosiliśmy sprzęt, w pośpiechu układaliśmy na wyższych półkach. Tragedia. Straty są bardzo duże. To była powódź. Takiej wody nie było tutaj nawet w 1997 roku - mówi nam jeden z przedsiębiorców na ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach.

Sporo pracy mają też właściciele okolicznych piwnic. Miejscami wody było po pas. Na chodnikach i podwórkach można dostrzec to, co zniszczyła woda. To często czasowo nieużywane meble, a nawet sprzęt elektroniczny. Jest wciekłość.

- Kanalizacja deszczowa albo jest zatkana, albo zwyczajnie nie dała rady. Skandal! Jeszcze nie zakończył się remont, a już takie problemy. Kto do tego dopuścił? Widocznie rur i studzienek jest za mało. Dziwi, że tutaj zrobiła się taka niecka. Nikt tego nie przewidział? Dobrej kanalizacji brak, są za to granitowe krawężniki... - słyszymy.

- To była ściana deszczu przez długi okres czasu. Tu żadne inne rozwiązanie nie dałoby radę. Zadziałał zbiornik retencyjny za Urzędem Miasta. Gdyby nie on, to wody byłoby znacznie więcej. Natura pokazała swoje... Posesje położone u góry na Traugutta były zalewane, a to wszystko spływają na Ofiar Terroru - odpowiadają w Urzędzie Miasta w Rydułtowach.