Ryjek 2021 w Rybniku. W piątek ruszył Konkurs Główny. Rywalizuje sześć kabaretów. Kto wygrywa po pierwszym dniu rywalizacji?

Podczas pierwszego dnia Konkursu Głównego, kabarety walczyły o punkty w kategoriach: „I tak nie zrozumiesz”, „Gdy życie się z Tobą nie pieści”, „Bardzo prosta gra”. Pierwsza część Konkursu Głównego 25. Ryjka zakończona chyba dosyć niespodziewanie. Bo prowadzi kabaret Zdolni i Skromni. Stworzony z doświadczonych artystów, znanych z innych grup, którzy tym razem postanowili połączyć siły, by dać sobie szansę na Ryjku.

Zdolni i skromni występują w składzie: Łukasz Zaczek , Andrzej Kozłowski, Damian Kubik, Mateusz Kwiatkowski, Ewelina Wojtak, Olga Łasak i Klaudia Halejcio. Po pierwszym dniu zdobyli 69 punktów (przypomnijmy, na Ryjku skecze oceniają sami kabareciarze, mają do dyspozycji od 0 do 5 punktów, a w przypadku megahitu nawet jedną 10).

Podsumowanie pierwszego dnia konkursu? Nierówny poziom skeczy, ale na szczęście znakomite prowadzenie Mariusza Kałamagi pozwalało szybko o tym zapomnieć. Co to występów standuperów nie zawiodła Ewa Błachnio, choć powtórzyła fragment z One Ryj Show, dobrze pokazał się Łukasz Kaczmarczyk, znany z Kabaretu Młodych Panów, czego nie można powiedzieć o Robercie Korólczyku – brakowało tego czegoś. Inny rybniczanin, Marcin Wojciech, jakoś nie potrafił się wstrzelić w gusta publiki. A zdecydowanie uszło z niego powietrze, gdy usłyszał ocenę jednej z pań z publiki: gorzej być nie może...