Salwy armatnie na otwarcie Wojewódzkiej Hali Widowiskowo-Sportowej, czyli Spodka. „Opuszczając tę halę unieście z sobą obraz chwały i dumy”

Polska - Czechy 21:25 [ZDJĘCIA] Czesi lepsi w Spodku. Nie było pojedynku bramkarzy Górnika Zabrze

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała z Czechami 21:25. Szósta drużyna tegorocznych ME pokonała Biało-Czerwonych jak najbardziej zasłużenie. Nasza kadra wróciła do Spodka po blisko dwóch latach przerwy i mimo że był to mecz towarzyski, to z trybun wspierało ją 5,6 tys. kibiców. Kadrowicze pozostaną na zgrupowaniu w Katowicach do soboty, kiedy to rozegrają rewanż z Czechami w miejscowości Zubri położonej 60 km na południe od Ostravy.