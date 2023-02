Sebastian Fabijański wygląda teraz jak inna osoba. Gwiazdor zgolił brodę i zaliczył ogromną metamorfozę

Sebastian Fabijański znowu szokuje. Tym razem brakiem brody

Sebastian Fabijański bez dwóch zdań należy do grona polskich celebrytów najczęściej pojawiających się w nagłówkach. Niestety, nie zawsze w takim świetle, w jakim by chciał. Znany aktor, a od dwóch lat także raper i zawodnik Fame MMA, od kontrowersji nie stroni.

Ostatni wrzucony przez aktora post instagramowy z pewnością niejedną osobę wprawił w zakłopotanie. Kim jest ten mężczyzna? Gładko ogolona twarz nijak pasuje przecież do charakterystycznego, gęstego zarostu, którym od dłuższego czasu chwalił się gwiazdor. Ogromna metamorfoza, jaką zaliczył Fabijański, nie została jednak przeprowadzona bez powodu. Szykuje się on bowiem w ten sposób do nowej roli, która - jak to często w aktorskich realiach bywa - wymaga drastycznej zmiany wizerunkowej.

Zdania fanów są podzielone - dla jednych aktor wygląda młodziej i świeżej, drudzy już tęsknią za brodą. Jak podoba wam się Sebastian Fabijański w takim wydaniu? Sprawdźcie jego ogromną zmianę w poście poniżej: