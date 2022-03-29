Шалена російська цензура – що це? (Szalona cenzura rosyjska - co to jest?)

Логічними засобами пояснити, чому "нізя" брати інтерв'ю у Зеленського, влада не в змозі і навіть не намагається.

Росія з Україною не перебувають у стані війни, при цьому вищі офіційні особи РФ неодноразово (!) заявляли за останній місяць, що визнають Зеленського чинним президентом України та не збираються (!) його скидати. Тобто Зеленський, на думку самої ж російської влади, офіційна вища посадова особа сусідньої держави, з якою Росія не перебуває у стані війни. Чому ж не можна публікувати взяте у нього інтерв'ю? За "Законом про ЗМІ" - можна. Але не можна.

А який сенс у закритті "Нової газети"? У неї тираж був – 20 тис. прим. на країну, де 100 млн. дорослого населення. Чого домагається влада, рішуче затискаючи всі засоби будь-якої альтернативної інформації? З логічного розвитку цього тренду випливає повне відключення інтернету в не такому вже далекому часі - залишилася буквально ще пара ітерацій. Але навіщо?! Що це дасть? Газети можна закрити, інтернет вимкнути – цінники в магазинах цим не зміниш, отримання похоронок не перекриєш.

Хлопці як би не розуміють, що інформацію породжують не газети і не блогери – інформацію породжує навколишній світ. Можна розбивати один за одним датчики, що сигналізують про підвищення тиску пари в котлі – але самому тиску пари від цих дій ні спекотно, ні холодно.

Solipsyzm. Ważne jest, aby zrozumieć, że władze wcale nie walczą o prawdę - szukają ciszy i posłuszeństwa. Widzimy, do czego prowadzi cisza i posłuszeństwo.

Anastasiia Popenko

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