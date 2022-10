Siemianowice Śląskie – dzieci łatwiej skorzystają z rehabilitacji. Do sanatorium pojadą z kolegami

Formalności skrócone do minimum

— Nauka zdalna, ograniczona aktywność fizyczna i brak rozwiązań systemowych przyczyniły się do rozwoju schorzeń kręgosłupa nawet wśród małych dzieci. Badania przesiewowe jakie realizuje na własne potrzeby nie tylko nasz placówka, pokazują, że dziś praktycznie każde dziecko nadaje się już na poważne medyczne zabiegi leczące wady postawy, a doraźna gimnastyka korekcyjna na zajęciach W-F nie przeniesie już żadnej trwałej zmiany w korekcji wady postawy – twierdzi Jarosław Wieszołek, prezes zarządu Uzdrowiska Goczałkowice i jeden z sygnatariuszy umowy.

Siemianowiccy uczniowie podstawówek będą mogli korzystać z usług sanatorium na ścieżce, gdzie formalności skrócone są do niezbędnego minimum. Sanatorium „Stokrotka” zajmuje się leczeniem dzieci ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowo-szkieletowego, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Jak skorzystać z uproszczonej ścieżki kwalifikacji?

Urząd Miasta informuje, że w pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do swojego lekarza POZ z wnioskiem o skierowanie do poradni rehabilitacyjnej dla dzieci (kod 1301), a następnie umówić się na wizytę z lekarzem specjalistą z sanatorium, który odpowiedzialny jest za projekt. Wizyta może odbyć się w formie teleporady (numer telefonu 32 449 20 44). Jeśli dziecko wymaga rehabilitacji, lekarz wystawia odpowiednie skierowanie. Poradnia przekazuje je do NFZ, a te z kolei potwierdza przyznane świadczenie.