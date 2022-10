Siemianowice. Zameczek - tu wciąż pierwsze skrzypce gra kultura! ZOBACZ

Zameczek współcześnie – marmur, kryształ i lustra

Zameczek od kilku lat należy do budynków Siemianowickiego Centrum Kultury. Są tu organizowane koncerty, spotkania, wydarzenia, warsztaty. Budynek przeszedł także remont na sporą skalę. Co zobaczą zwiedzający? Bardzo reprezentacyjnym pomieszczeniem jest np. sala lustrzana, gdzie zmieści się nawet 130 osób. Prawdziwa perełka to zabytkowy witraż. Wzrok przyciągnie również oranżeria z egzotycznymi roślinami i odnowioną polichromią. Odwiedzając pałac Rheinbabenów możemy doświadczyć nieco z przepychu wyższych sfer. Piękne posadzki, kryształowe żyrandole, szklany dach, stylowe meble oraz sztukateria, marmury… Zresztą sami zobaczcie.