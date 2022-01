Silny wiatr w województwie śląskim. Strażacy usuwają powalone drzewa i gałęzie. Porywy wiatru nawet do 75 kilometrów na godzinę

Porywisty wiatr na Śląsku

Już w niedzielę 2 stycznia IMGW ostrzegał przed silnym wiatrem. Jego średnia prędkości miała wynosić od 25 km/h do 35 km/h, ale w porywach mogła sięgać nawet 75 km/h. Alerty obowiązywały na obszarze 13 województw do 3 stycznia, do godz. 16:00.

Wiatr dał się znaki również mieszkańcom województwa śląskiego, gdzie strażacy interweniowali dziś 27 razy. Najwięcej zgłoszeń, bo aż 9, pochodziło z Częstochowy. W Bielsku-Białej było ich 6.